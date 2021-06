Dorpspartij niet blij met plan-Witrijt bij Bakelse Plassen

KORT NIEUWS Kempische heidescha­pen 'maaien’ Laarbeekse natuurge­bie­den; ondersteu­ning voor buren vermoorde textieltop­man en dwangsom voor illegale huisves­ting arbeidsmi­gran­ten Mariahout

24 juni LAARBEEK - Op de Laarsche Velden aan de Ouverturelaan in Beek en Donk en het heideterrein rondom de vennen in de Mariahoutse bossen worden Kempische heideschapen ingezet om de natuur te beheren. De grote kudde wordt begeleid door een herder en zijn werkhond. De schapen zijn goed voor variatie in leeftijd en structuur van de heideplanten in de gebieden. Ze grazen twee dagen in de periode van half mei tot en met half september. ’s Nachts staan de schapen in een nachtraster (met stroom).