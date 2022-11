Dorpspartij: plan Huiskamer van Bakel weer ter discussie

BAKEL - Is het echt wel nodig om in Bakel voor vier miljoen euro een nieuwe Huiskamer te bouwen, een ontmoetingsplek voor het hele dorp? Die vraag stelt de raadsfractie van de Dorpspartij hardop.

Fractievoorzitter Toon Coopmans komt ermee naar aanleiding van het nieuws dat het huidige ontwerp voor de Huiskamer van Bakel de prullenbak in kan. Het plan moet namelijk opnieuw worden ontworpen nu duidelijk is dat niet de gehele beoogde locatie, de hoek van de Viltstraat en de Dorpsstraat, kan worden gebruikt. Het café op die plek, ‘t Viltje, zal gewoon blijven staan, zo is het gemeentebestuur overeengekomen met de eigenaar van het pand, Novel Bouw.

Quote Vier miljoen is immers ook wel een hele berg geld Toon Coopmans , Fractievoorzitter Dorpspartij

Het gevolg daarvan is dat het eerste ontwerp voor het vier miljoen euro kostende bouwplan volledig door de molen moet worden gehaald. ,, Dat is het uitgelezen moment om ons als politiek af te vragen of we dit plan nog wel willen", zegt Coopmans.

Onder illustratie: behoorlijk veranderd

Volledig scherm Een voorlopige schetstekening van de nieuwe Huiskamer van het dorp Bakel, op de hoek van de Dorpsstraat en de Viltstraat. © Gemeente Gemert-Bakel

De Dorpspartij heeft daar verschillende redenen voor, zegt Coopmans. ,,Allereerst is de wereld om ons heen behoorlijk veranderd sinds we vorig jaar het besluit voor dit bouwplan namen. Er is een oorlog die behoorlijk dichtbij komt, de economie hapert en de meeste mensen hebben het door de stijgende energiekosten en de inflatie financieel een stuk moeilijker gekregen.”

Het leeft totaal niet

Die veranderende omstandigheden hebben de Dorpspartij aan het denken gezet, aldus Coopmans die zelf in Bakel woont. ,,Vier miljoen is immers ook wel een hele berg geld. Daar komt nog bij dat ik in Bakel niemand meer hoor over bouwplan. Er is niemand die er naar vraagt of naar informeert. Het leeft totaal niet. Dat leidt bij ons tot de vraag of Bakel wel op dit plan zit te wachten.”

Coopmans vindt daarom dat de wenselijkheid van het plan nog eens goed tegen het licht moet worden gehouden. ,,Er zijn ook alternatieven voor handen. De bouw van de Huiskamer zou de doodsteek beteken voor het Parochiehuis, een goed draaiende culturele instelling met een club enthousiaste vrijwilligers. We kunnen er ook alsnog voor kiezen het Parochiehuis te behouden en met een kleine verbouwing toegankelijker te maken voor meer bezoekers."

Niet opblazen

Het plan voor de Huiskamer vloeide min of meer voort uit het ruimteprobleem van harmonie Musis Sacrum. ,,Als we afzien van het Huiskamer-plan zou het gebouw van Musis Sacrum wel moeten worden gerenoveerd. Daar kunnen we ook voor kiezen. Ik zeg nu niet dat we het hele Huiskamer-plan moeten opblazen. Maar we moeten het wel nog eens goed in heroverweging nemen.”