Dorpsquiz Kwizut: ‘29 december is de saaiste dag van het jaar, behalve in Beek en Donk’

videoBEEK EN DONK - Voor de negende keer ging een vijftigtal teams, zo’n 1500 deelnemers, zondagavond aan de slag met de opdrachten en vragen die dorpsquiz Kwizut voor ze in petto had. Traditiegetrouw vond Kwizut Beek en Donk plaats op 29 december. ,,De quiz is altijd op dezelfde dag. 29 december is overal de saaiste dag van het jaar, behalve in Beek in Donk”, zegt voorzitter Geert Heesakkers met een lach.

Waar andere quizzen georganiseerd worden door een groot team van medewerkers, telt het organisatieteam van Kwizut slechts vier mensen. In de statuten is vastgelegd dat elke organisator na vijf edities afscheid moet nemen. ,,Na een aantal jaar ga je routinematig werken. Dat is goed om fouten te voorkomen, maar niet goed voor de originaliteit”, zegt Heesakkers.

In juni voor het eerst bij elkaar

,,Nieuw bloed houd je scherp. Zo is het elk jaar weer net wat anders”, voegt Cecile Verschuren toe. In juni kwamen de vier organisatoren voor het eerst bij elkaar. Pas na de zomervakantie startte het proces van vragen bedenken. ,,Ieder bedenkt een eigen categorie vragen, maar als je vastloopt is er altijd wel iemand die weer een andere originele invalshoek bedenkt”, zegt Verschuren.

Voor Verschuren is het haar tweede editie als organisator. ,,Eerst heb ik zeven jaar meegedaan als deelnemer. Daardoor weet je wat wel en niet leuk is”, zegt ze. Geheime opdrachten waarbij deelnemers lange tijd van hun team zijn afgezonderd worden minder op prijs gesteld, weet Verschuren uit ervaring. ,,Als het te moeilijk is of teveel, haken teams af. Het liefste wil je dat alle teams bij het inleveren van het quizboek denken dat ze een top-10-klassering halen. Dan heb je een fantastische quiz gemaakt”, voegt Heesakkers, die viermaal meedeed voordat hij organisator werd, toe. De vragen en opdrachten zijn minder moeilijk dan in eerdere edities.

Een biertje pakken

,,Het gaat om de gezelligheid en gemoedelijkheid. Het is belangrijk dat teams ook gewoon nog een biertje kunnen pakken tijdens de quiz”, vindt Heesakkers. Om de kleinere teams tegemoet te komen, moeten alle teams een categorie vragen wegstrepen. “Zo kunnen teams tactisch kiezen wat het beste bij hen past en bijvoorbeeld opdrachten die heel lang duren of waar veel mensen voor nodig zijn overslaan”, legt Verschuren uit.