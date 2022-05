Dorpsraad Lieshout bezorgd om sluipverkeer: ‘Soms word ik midden in het dorp ingehaald’

LIESHOUT - Het sluipverkeer in en rondom Lieshout neemt toe, signaleert de Lieshoutse Dorpsraad. Die is bezorgd dat de verkeersveiligheid in de kern er door afneemt. ,,In de ideale wereld zouden TomToms aangeven dat je niet mag afsnijden door Lieshout, maar dat kunnen we natuurlijk niet regelen.’’

Het is volgens de Lieshoutse vertegenwoordiging voor sluipverkeer een ‘overbekende route’: door het dorp doorsteken via de Molenstraat, Heuvel en Ribbiustraat, om zo de drukte van de omliggende grote wegen te vermijden.

Quote Het is toch niet normaal dat je met zestig kilometer per uur door de bebouwde kom racet? Frank van Elderen, Voorzitter Dorpsraad Lieshout

Ook Lieshoutenaren ontgaat de drukte op deze wegen niet. Een rondvraag in het dorp leert dat ze vaak automobilisten een kortere doorsteek zien zoeken als er op de provinciale weg rond Lieshout iets gebeurt. Met name in de spits wil het dan wel eens vastlopen en blijkt het centrale plein met kiosk een onoverzichtelijk kruispunt.

In het dorp ingehaald

Volgens Frank van Elderen, voorzitter van Dorpsraad Lieshout, doen zich door hard rijden en sluipverkeer vaker gevaarlijke situaties voor in de bebouwde kom. ,,Soms word ik midden in het dorp ingehaald. Het is toch niet normaal dat je met zestig kilometer per uur door de bebouwde kom racet? In de ideale wereld zouden TomToms aangeven dat je niet mag afsnijden door Lieshout, maar dat kunnen we natuurlijk niet regelen.”

Twee jaar geleden zijn er al initiatieven geopperd waardoor de neiging om door het dorp af te snijden kleiner moest worden. Bijvoorbeeld door stoplichten en rotondes aan te leggen, maar dat is tot dusver niet van de grond gekomen.

Drukker

Loopt het nu dan de spuigaten uit? Dat niet per se, volgens de voorzitter. ,,Door corona hadden we een stuk minder last van sluipverkeer. Nu moet iedereen weer naar zijn werk toe. Daardoor valt het op dat het weer drukker is in Lieshout. Het is niet meer dan eerst, maar het is nog altijd teveel.” Het verkeer zou beter moeten doorstromen om Lieshout heen. ,,Dat is namelijk een weg waar je zestig mag rijden. Nu rijden die mensen met zestig door het dorp heen, om zo maar sneller te zijn. Dat gaat natuurlijk niet.”

Beter gehandhaafd

Wat zou er moeten veranderen? Volgens Van Elderen is het lastig om met een oplossing te komen. ,,We hebben al een aantal keer aangegeven dat er beter gehandhaafd zou moeten worden. Er worden soms wel metingen gedaan, maar dan krijgen wij te horen dat 40 procent zich wél aan de snelheid houdt. Dat betekent dan ook dat 60 procent, de meerderheid dus, zich er niet aan houdt. Daar moet iets aan gedaan worden.”

Een flitscamera zou volgens de voorzitter van de Dorpsraad al een deel van het probleem kunnen oplossen, maar dat idee vanuit de gemeente is tot nu toe niet doorgevoerd. ,,Daarom zijn we nu aan het kijken wat wij zelf kunnen doen. Dat is lastig. Je moet natuurlijk voorkomen dat Lieshout ineens onbegaanbaar wordt. Als er brand is, moet de brandweer dat ook komen blussen. Dan moet die er wel door kunnen.”