Dorpsraad Lieshout blij met duidelijkheid over toekomst supermarkt

LIESHOUT - Opluchting overheerst bij de Lieshoutse dorpsraad, nu duidelijk is waar de supermarkt in het dorp komt. Toch begrijpt voorzitter Frank van Elderen ook zorgen van tegenstanders. Hij maant tot haast: ‘Aan de slag met verkeer'.

,,Gelukkig, er is een plan waar politiek en het dorp het over eens zijn.” Zo reageert Van Elderen op de keus voor het Floreffeplein als toekomstige plek van een supermarkt in Lieshout.

De Laarbeekse gemeenteraad maakte een in zijn ogen belangrijke keus: de plek waar de supermarkt moet komen. Een ruime meerderheid van de politici koos voor het Floreffeplein. Duidelijkheid waar Van Elderen als voorzitter van de dorpsraad blij mee is. Vooral ook omdat hij lid is van een klankbordgroep die over de centrumplannen meepraat.

Supermarkthouder niet blij

De supermarktlocatie is het heetste hangijzer in de jarenlange discussie over het levendiger maken van het centrum. Hoe heikel de kwestie is, bleek aan de vooravond van de beslissende stem nog. Vastgoedfirma Rialto en Jumbo-filiaalhouder Albert van den Bogaard stuurden een brief naar de politiek. Daarin betoogden ze dat een supermarkt op het Floreffeplein geen haalbare kaart is. Zonder succes: politici kozen alsnog voor het Floreffeplein.

De timing van die brief verraste Van Elderen. ,,Al vier weken voor de beslissende stem maakte de gemeente bekend dat het Floreffeplein als meest geschikte locatie uit de bus kwam. Ze konden ook toen meteen aan de bel trekken.”

‘Zo groot is Lieshout niet’

Toch doet hij de argumenten tégen het Floreffeplein niet af als onzin. ,,Het is inderdaad geen plek die direct in het zicht ligt als je het dorp binnenrijdt. Dat geldt echter ook voor de huidige locatie van de Jumbo aan de Dorpsstraat.” Lieshout is nu ook weer niet zo groot, relativeert hij. ,,Ik liep nooit iemand tegen het lijf die de supermarkt niet kon vinden.”

Quote Je moet de ogen niet sluiten voor andere partijen Frank van Elderen, Dorpsraad Lieshout

De zorgen over nabijheid van kindcentrum De Sprankel deelt hij. ,,Er moet echt een goede oplossing komen voor het verkeer van en naar de supermarkt.” Die noodzaak was er ook als de politiek koos voor de Heuvel als toekomstige plek, voegt hij eraan toe. ,,Ook daar lopen kinderen van en naar school.”

Van Elderen is nu al nieuwsgierig naar de uitkomst van allerlei vervolgonderzoeken naar verkeer. Die moeten duidelijk maken hoe auto's en vrachtwagens straks in goede banen zijn te leiden. ,,Hopelijk is daar in het eerste kwartaal van 2023 al duidelijkheid over.”

De voorzitter van de dorpsraad hoopt dat Rialto en Jumbo zich alsnog scharen achter de nieuwe supermarktplek en de centrumplannen. ,,Maar als dat niet zo is, moet je de ogen niet sluiten voor andere partijen.”

Wat eraan voorafging In juni 2017 ondertekenden Rico van den Eijnde van vastgoedontwikkelaar Rialto, voorzitter Joop Spek van Centramanagement Laarbeek en burgemeester Frank van der Meijden een overeenkomst om van de Heuvel in Lieshout weer een levendig winkelplein te maken. Maar een jaar later kwam er een kink in de kabel, het lag allemaal wat gecompliceerder dan gedacht en het bleef maar stil. In 2020 namen de zorgen bij betrokkenen toe of het nog wel de goede kant uit zou gaan met de Heuvel. Achter de schermen werd echter doorgewerkt. Bij de uitwerking van de plannen wil de dorpsraad ook aandacht om iets te doen tegen het sluipverkeer in het hart van Lieshout. In november wordt dan eindelijk de keus duidelijk: supermarkt op het Floreffeplein, de Heuvel wordt een ontmoetingsplaats voor Lieshoutenaren. Ook de politiek is het daarmee eens. Ook al proberen de filiaalhouder van de Jumbo in Lieshout en een projectontwikkelaar partijen op andere gedachten te brengen.