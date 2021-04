Dorpsraden missen de informele contacten: ‘Juist daar worden zaken aan de orde gesteld’

Exotisch snoep van Toby uit Helmond gaat als warme broodjes over de toonbank

28 maart HELMOND - Vier dagen in de week werkt hij bij een visboer, maar dat wilde Toby Meulendijks niet voor altijd blijven doen. Wat hij wél wilde was iets voor zichzelf beginnen. Nu heeft hij een online bedrijfje in Amerikaans, Japans en Russisch eten en drinken.