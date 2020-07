Dorpsstraat Neerkant: meeleven moet, op een dorp

Twaalf appartemen­ten voor mensen met dementie: Savant dekt gat bij bouwpro­ject in Lierop

27 juli LIEROP - Lierop krijgt er twaalf woningen voor mensen met dementie bij. De nieuwe huizen komen tussen de Henricushof en de basisschool in te liggen. Dat is mogelijk omdat Savant Zorg een potentieel gat in de exploitatie bij voorbaat dekt.