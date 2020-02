Douwe Bob naar Mariahout

Ervarings­des­kun­di­gen uit Someren helpen slachtof­fers seksueel misbruik

7:13 SOMEREN - Seksueel misbruik is een aanslag op je leven en het raakt je in het diepste van je ziel. Ervaringsdeskundigen Ton Leerschool en Nicole van Rut uit Someren weten hoe misbruik je persoonlijkheid, relaties, carrière en gezondheid beïnvloedt. Tegenwoordig zijn ze traumaseksuoloog en helpen ze hun lotgenoten, te beginnen op 10 maart in De Ruchte.