Drank en drugs anoniem bespreekbaar in Asten: ‘Dan hoef je het niet alleen te doen als je uit de kliniek komt’

Ruim een jaar geleden zit de 29-jarige Astenaar die anoniem wil blijven in een afkickkliniek. Voor de tweede keer in drie jaar tijd. Toen zette hij zich niet honderd procent in, nu wel, met als gevolg dat hij een jaar clean is. Tijdens zijn herstel helpt het hem om met lotgenoten elders in het land te praten. Zo ontstaat het idee om in de buurt zulke bijeenkomsten te houden.

,,Dan hoef je het niet alleen te doen als je uit de kliniek komt. Het is een hele stap om te zetten, maar wel een hele goede keuze”, aldus de initiatiefnemer over zijn poging tot afkicken. ,,Ik heb schulden, raakte bijna mijn rijbewijs kwijt en mijn gezondheid ging achteruit. Ik lag meerdere keren in het ziekenhuis. Het was een grote ellende, maar nu gaat het weer de goede kant op.”

Genoeg problemen in deze dorpjes

De Astenaar vindt het prettig om met lotgenoten te praten. Iedere bezoeker van een NA-bijeenkomst weet immers waar hij het over heeft; Allemaal zijn ze ervaringsdeskundige. Via dorpsondersteuner Moniek Hoeve vond de Astenaar een ruimte voor een lokale NA (Narcotics Anonymous, oftewel anonieme verslaafden, red.)-bijeenkomst. ,,In de dorpjes hier in de regio zitten ook genoeg mensen met deze problemen. Ik wil nu graag mensen helpen. Ik ben er iedere vrijdagavond bij, die verantwoordelijkheid draag ik.”

NA is een wereldwijde organisatie die zich inzet om verslaafden clean te laten worden en te laten blijven. Ook hun vrienden en familieleden mogen aanschuiven bij deze gratis toegankelijke bijeenkomsten. Mensen die van drank en drugs willen afblijven kunnen in deze regio momenteel al op meerdere locaties terecht in Eindhoven, Helmond en Bladel. Via de 29-jarige ex-gebruiker is het sinds drie weken mogelijk om ook in Asten je verhaal kwijt te kunnen. ,,Bij de eerste bijeenkomst waren er drie, daarna elf en de laatste acht.”

Elke maand komen er verschillende thema’s aan de orde en is er literatuur beschikbaar waaraan Asten heeft meebetaald. De ene week is er een ‘topic-meeting’ waarbij bezoekers zelf een onderwerp inbrengen. Via een topic box worden de onderwerpen opgehaald en gedeeld.

Meditatie en spreker

De andere week gaat het over ‘de 12 stappen’ uit het programma waarmee verslaafden werken in de afkickkliniek. Een derde thema is de meditatiemeeting. Deze avond starten ze met een tien minuten durende meditatie waarna ervaring, kracht en hoop wordt gedeeld. Het laatste thema staat in teken van een spreker. Waarbij bijvoorbeeld een ex-verslaafde zijn/haar (levens)verhaal deelt en vooral hoe zijn herstel verloopt of is verlopen.