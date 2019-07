Drie dagen fietsen in omgeving Asten

ASTEN - Fiets3daagse Asten heeft voor volgende week weer mooie routes uitgetekend en gezellige rustplaatsen geregeld. Dat laatste was nog wel even spannend.

Het fietsevenement is van dinsdag 30 juli tot en met donderdag 1 augustus. Deelnemers kunnen kiezen uit tochten van 35, 45 en 60 kilometer. Café Jan van Hoek aan de Markt in Asten fungeert drie dagen als start- en finishplaats. Op de eerste dag is een route in de omgeving van De Groote Peel uitgezet. De tweede dag staat de Strabrechtse Heide centraal. Op de afsluitende dag gaan de fietsers richting de Mariapeel en de Liesselse Peel.

Rustplaatsen

Zoals elk jaar moeten ook dit keer de rustplaatsen voor een gezellige onderbreking zorgen. Het rustpunt op donderdag is op het laatste moment veranderd, vertelt voorzitter Joop Deenen: ,,De locatie waar we eerst naar toe zouden gaan, kreeg de organisatie niet rond. Nu mogen we het terrein van accommodatie Peel en Bos in Neerkant gebruiken."

Deenen vertelt dat de catering en aankleding weer in eigen beheer worden georganiseerd. ,,Zoals vroeger. We hebben het net op de rit. Het ging eigenlijk best wel snel. In een half uur tijd hadden we bijvoorbeeld tien extra vrijwilligers voor de catering."

Op de andere twee dagen is de catering op het rustpunt uitbesteed. Dinsdag is Groepsuitje Limburg in Ospel de centrale rustplaats. De tweede dag wordt een stop gemaakt bij Hof van Huijbers in Mierlo. Starten kan dagelijks tussen 9.30 en 13.30 uur. De organisatie verwacht elke dag zo'n 750 deelnemers.