Drie dagen Peelfeesten in Helenveen: ‘We regelen het samen en de opbrengsten verdelen we samen‘’

Russische topkapster aan de slag in Veldhoven: ‘Als ik terugga naar Moskou, ga ik voor 15 jaar de cel in’

VELDHOVEN - Zodra ze de kapsalon aan de Kromstraat in Veldhoven binnenkomt, begint haar gezicht te stralen. Want daar kan Natalia Durchenkova uit het Oost-Oekraïense Charkov vanaf deze week eindelijk weer gaan doen waar ze heel goed in is: knippen en stylen.

8 juni