‘Drie dubbel feest’ in Bakelse school die als eerste in de gemeente energieneutraal is

BAKEL - Geen sinterklaas, verjaardag of kerst maar het feit dat hun school energieneutraal is gemaakt is woensdag gevierd door Kindcentrum De Bakelaar in Bakel.

Ze zijn wel de eerste school van Stichting GOO in de gemeente Gemert-Bakel die dat kan zeggen. Met dans, zang en toespraken werd de ‘opening’ feestelijk luister bijgezet.

Quote De Kinderboe­ken­week start met het thema Gi-ga-groen. Dat past nu helemaal bij KC De Bakelaar Mireille Janssen, Directeur

Clusterdirecteur Mireille Janssen toont zich maar wat blij met het verduurzamen van de basisschool. ,,Wat is er fijner dan dat het in de lokalen in de zomer koel is en in de winter warm, zodat we daar heerlijk kunnen leren, spelen en werken”, richt ze zich tot de leerlingen, ouders, gasten en buurtbewoners die uitgenodigd zijn.

Menig keren te hoog

Anderhalf jaar geleden is de hele operatie om het gebouw te verduurzamen gestart. Er zijn 206 zonnepanelen op het dak geplaatst. De verlichting is vervangen door ledverlichting. Er is een nieuw klimaatsysteem dat niet alleen de temperatuur regelt maar ook de CO 2 -waardes constant houdt door lucht te verversen als dat nodig is. Janssen:,, Dat is erg belangrijk want CO 2 -waardes waren de afgelopen jaren menig keer te hoog.”

De kinderen kunnen op een groot digitaal scherm zien hoeveel energie er opgewekt wordt. Ook is de hele school opnieuw geschilderd met nieuwe kleuren. ,,Het is drie dubbel feest vandaag”, zegt Janssen. ,,De opening van onze verduurzaamde school, het is vandaag leerkrachtendag en de Kinderboekenweek start met het thema Gi-ga-groen. Dat past nu helemaal bij KC De Bakelaar.”

Jarige leerlingen

Alles bijeen is dat genoeg reden tot zingen, dansen en een quiz waarin de leerlingen hun keuze moeten maken door linker of rechter vak te gaan staan. Drie jarige leerlingen mogen mee de openingshandeling verrichten met wethouder Wilmie Steeghs. ,,Gefeliciteerd, wat tof en mooi dat jullie nu van een mooie duurzame school gebruik kunnen nemen. Ik hoop dat jullie er met heel veel plezier naar toe gaan,” zegt die.

Daarna krijgen alle klassen als cadeau het nieuwe kinderboek Gi-ga-groen uitgereikt. De komende week worden er tal van activiteiten rond dit thema gehouden in de Bakelaar. Juf Marie-Claire van groep 3B start er deze woensdag al mee. Ook de komende tijd kunnen de leerkrachten en leerlingen, al dan niet door het thema van de kinderboekenweek, nog regelmatig over hun eigen energieneutrale school praten.