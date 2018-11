Drie Eindse muzikanten gehuldigd

Prins Kevin d’n 1 prins bij de Peelplui­men in Helenaveen

13:08 HELENAVEEN - Prins Kevin d’n 1 is prins bij de Peelpluimen in Helenaveen. Prins Kevin Brouwers(28) is de zoon van ex-prinsenpaar Piet en Miranda Brouwers in 1995, en de kleinzoon van Matje van Grunsven, prins in 1965. Hij woont sinds 2017 samen met Femke Kastelijn(24) uit het Neerkantse Ulewappersrijk.