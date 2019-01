Drie formaties bij benefietconcert in Gemert

IVN-wandeling in het Gerecht in Beek en Donk

10:28 BEEK EN DONK - IVN Laarbeek organiseert op zondag 13 januari een wandeling in en langs de bossen vand e Boerdonkse Kampen en de Hei, in het noorden van de gemeente Laarbeek. De wandeling zal om 10.00 uur beginnen aan het einde van de Pater de Leeuwstraat bij de brug over de Goorloop in Beek en Donk.