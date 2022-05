Drie generaties Claassen op honderdjarige basisschool: ‘Meester Wiegers maakte er altijd een feest van’

DEURNE - Rini Claassen ging naar deze school. Later ook zijn zoon Dirk. En nu kleinzoon Tygo. Op D'n Bogerd zagen ze vaker kinderen of kleinkinderen van oud-leerlingen verschijnen.

Honderd jaar geleden startte het lager onderwijs in de Sint-Jozefparochie in Deurne. Sindsdien had de school vele namen. Ze was afwisselend openbaar en rooms-katholiek en kende aparte jongens- en meisjesafdelingen.

Drie generaties Claassen, 69, 37 en 5 jaar oud, vertellen hoe ze hun schooltijd beleefden of nu meemaken. De jongste telg zit in groep 2 bij meester Henk. Dat hij zich thuis voelt op D’n Bogerd blijkt wel als hij de gangen doorrent op zoek naar een geschikte foto-locatie voor de krant. Wordt het de poppenhoek, het podium in de aula of toch bij de autootjes in zijn klaslokaal?

Quote Vroeger heette het hier De Spring­plank en daarna De Beukelaar Tygo Claassen

Vorige week vierde de school haar honderdjarig jubileum door elke dag iets anders te doen met de leerlingen. Er was een springkussendag en een workshop met wetenschappelijke proeven voor kinderen. Tygo was vooral blij met de trip naar Toverland, maar de straatspeeldag kon ook op zijn enthousiasme rekenen. „Papa heeft meegeholpen. We deden allemaal spellen op straat. Voetbal en stoepkrijten vond ik het leukste.”

De kleuter vertelt graag wat hij weet over de geschiedenis van zijn school. „Vroeger heette het hier De Springplank en daarna De Beukelaar.”

Jongens- en meisjesschool

Dat was nadat opa Rini er zat. In zijn tijd was de onderwijsinstelling verdeeld in een jongens- en meisjesschool en die was vernoemd naar Sint-Jozef. Hij kan zich alle leraren nog voor de geest halen De meeste indruk maakte meester Wiegers. „Dat was in de vijfde klas. Hij maakte er altijd een feest van en was wars van protocollen. Ondanks de lol leerden we veel.”

De Deurnenaar, die nog steeds in de buurt woont, maakte vrienden voor het leven op de basisschool. „Met sommigen van hen praat ik nog wel eens over die tijd. Samen hebben we een reünie georganiseerd in 1996. Daar kwam toen bijna de hele klas op af.”

Quote Ik vind het tekenend dat veel leraren van mij er nog steeds zijn Dirk Claasen

Tijdens deze feestweek was er ook een reünie. Daar trof Rini geen klasgenoten. Zoon Dirk wel. „Ik ben in 1997 van D’n Bogerd afgegaan. De schoolverlatersweek van toen staat me nog goed bij. We deden allerlei excursies en hadden als afsluiting een klassenfuif. Ik vond het jammer om weg te gaan. De sfeer hier op school was altijd goed.” Veel leraren van toen geven nu nog steeds les. „Ik vind het tekenend dat die er nog zijn.”

Brede School

In 2010 betrok de school een nieuw gebouw op precies dezelfde locatie als voorheen. De peuterspeelzaal en kinderopvang kwamen er bij. Sindsdien is de officiële naam Brede school D’n Bogerd.

Het karakter is volgens oud-leerlingen Rini en Dirk hetzelfde gebleven. Rini: „Die honderd jaar is echt een mijlpaal. Ik ben ook trots op de school.” Dirk: „Ik ben blij dat mijn kinderen hier zitten. Dochter Anouk gaat in september hierheen.”

Jubileumlied

Zoon Tygo wil tot slot best nog even het jubileumlied zingen. „Dat hebben we speciaal voor het feest geleerd.” Met een beetje hulp van papa begint hij: „Zo’n honderd jaar geleden, op de plek waar we nu staan…” Het lied eindigt met: „Trots op deze plek, Bogerd vinden wij te gek!”