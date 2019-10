Drie generaties van 100-jarige Asten-Heusdense school: ‘Nu veel leuker dan vroeger’

Dorp van Sinter­klaas in Gemert, met Helmondse zegen

9:38 GEMERT - Hij was zelf Piet bij de eerste editie van Het Kasteel van Sinterklaas. Nu neemt Ruud Manders het initiatief voor een soortgelijk evenement in zijn woonplaats Gemert: Het Dorp van Sinterklaas. Met de zegen van de ‘Helmondse bisschop’: ,,Ik ben op de koffie gegaan bij Lex Coolen (hoofdrolspeler in het kasteel). Die vindt het fantastisch.”