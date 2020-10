Drie gewonden bij frontale botsing in Ospel, bestuurder bekneld in auto

Werk je fit met PSV: bedrijven dagen 55.000 werknemers uit

5:00 EINDHOVEN - ‘Hoe blijf je fit in deze coronatijd?’ Door doelen stellen zegt Boudewijn Zenden, of te ontspannen aldus Björn van der Doelen en ‘nee’ te leren zeggen vindt Toon Gerbrands. Vandaag lanceren Brainport Eindhoven en PSV een vitaliteitsplatform. Specialisten en (oud)PSV’ers vertellen er online over hun ervaringen. 55.000 werknemers moeten aan de bak.