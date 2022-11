Drie gouden jubilarissen zijn samen volwassen geworden bij Somerense toneelvereniging De Speledonckers

Nicole Kuijpers-Verberne viert ook haar gouden jubileum, maar kan niet bij het interview aanwezig zijn. De jubilarissen hebben naar eigen zeggen veel meer geleerd bij de Speledonckers dan alleen het spel op een podium.

Toneel onder hoogspanning

,,Ook het omgaan met allerlei soorten mensen en dat meestal nog onder hoogspanning. Je leerde daar dat iedereen even veel waard was”, aldus Herman Tesselaar. ,,Als je een rol die je ambieerde aan je neus voorbij zag gaan, gunde wij het die ander ook. De gunfactor was hoog bij onze toneelgroep en dat is nu nog steeds zo.”

De drie mede-oprichters hebben de afgelopen vijf decennia het nodige meegemaakt bij De Speledonckers. In de beginjaren waren er wel eens te weinig spelers en trokken ze er op uit. Marij Tesselaar: ,,Dan gingen we de kroegen af om spelers te ‘ronselen’. Op de vraag wat zij dan moesten doen, was steevast ons antwoord: ‘Je hoeft alleen maar vuil te kijken.’”

Quote Ik hoorde de soufleur niet dus moest ik uit de boom klimmen om met mijn tekst verder te kunnen. Een complete black out in een boom, dat verzin je niet Marij Tesselaar, Mede-oprichter De Speledonckers

In vijftig jaar komen de nodige toneelstukken voorbij. Bezoek van de oude dame was voor Marij Tesselaar een van de leukste stukken om te spelen. ,,Mijn rol was een vertelster die vanuit een boom de mensen toesprak. Af en toe mocht ik langs het publiek lopen en een verhaaltje vertellen. In de boom was ik opeens mijn tekst kwijt, ik hoorde de soufleur niet dus moest ik uit de boom klimmen om met mijn tekst verder te kunnen. Een complete black out in een boom, dat verzin je niet.”

Oefenen op Franse camping

Tonnie Janssen was in de jaren tachtig ‘Moeder Courage’. Ze had lappen tekst en in januari begon ze al met tien bladzijden van buiten te leren. Daarna elke dag twee bladzijden erbij. ,,Een buurmeisje kwam mij elke avond overhoren. Zelfs op vakantie op een camping in Frankrijk ging het repeteren door”, vertelt Janssen. ,,Ik sprak de teksten hardop uit en dacht dat mensen me niet konden verstaan. Een mevrouw kwam naar mij toe en vroeg of ik Moeder Courage was. ‘Dat ben ik ook geweest bij ons in Heeswijk, zei ze.”

Herman Tesselaar herinnert zich de naam van zijn meest memorabele stuk niet meer. Het enige wat hij nog weet is dat hij over water liep en dat hij tegen het publiek moest zeggen dat hij zelf de palen erin had geslagen.

Quote Na afloop gaan we naar ons toneelhonk waar bijna alle affiches van de voorstel­lin­gen aan de muur hangen. In deze ruimte voelen we ons weer als in een warm bad Herman Tesselaar, Mede-oprichter De Speledonckers

De drie toneelrotten spelen inmiddels geen toneel meer in theater de Donck. Fysieke problemen zijn de oorzaak. Herman Tesselaar: ,,Alleen als het niet regent gaan we naar de voorstelling en gaan dan na afloop naar ons toneelhonk waar bijna alle affiches van de voorstellingen aan de muur hangen. In deze ruimte waar je het toneel ruikt, voelen we ons weer als in een warm bad.”

Goed voor ontwikkeling

De drie jubilarissen raden de jeugd van tegenwoordig zeker aan om bij een toneelgroep te gaan. ,,Dat is goed voor je ontwikkeling. Vooral om met elkaar samen iets moois te bereiken, waar je op latere leeftijd nog met trots aan terug kunt denken.”

Je moet echt afkicken

Zij vertellen alvast hoe een toneelstuk normaal gesproken verloopt. Je begint met het leren van teksten en het eindpunt is de laatste voorstelling. Janssen: ,,Dat geeft je een maand of vier het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Maar dan begint het gewone leven weer en moet je echt afkicken. Dan ben je weer fris als de volgende voorstelling zich aandient.”