Drie grote zorgen in Someren: Coronagevolgen, uitkering van het rijk en hoge zorgkosten

Het Somerens gemeentebestuur noemt het werk in de eigen gemeente momenteel ‘sturen in de mist’. Er ligt een financieel huishoudboekje dat in 2024 sluitend is, maar de donkere wolken blijven voorlopig boven de Peelgemeente hangen. Toch blijft wethouder financiën Guido Schoolmeesters voorzichtig positief. ,,De voorzieningen blijven in stand.”