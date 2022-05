Drie jubilarissen bij Bakels Kunst en Vermaak: ‘Ik zing zolang ik nog kan, of ze moeten zeggen blijf voortaan maar thuis’

BAKEL - ,,Ik heb nog steeds veel plezier in het zingen”, vertelt de tachtigjarige Tonnie Mertens. ,,Ik zal niet gauw thuis blijven of het kan niet anders.” Ze is een van de vier jubilarissen van zangkoor Kunst en Vermaak die afgelopen week in het zonnetje zijn gezet.

Tonnie Mertens (80) is 50 jaar lid. Helma van den Heuvel (63) en Dina Bouwmans (88) zijn beiden 40 jaar bij het koor en rustend lid Riekie Verbakel is de club al 25 jaar trouw.

Serenade

Voordat Mertens zich ruim 50 jaar geleden als sopraan bij Kunst en Vermaak aansloot, zong ze bij de Jonge Boerinnen Bond. Ze was nauwelijks lid toen het animo afnam en de club een pauze inlastte. Mertens: ,,Maar nadat we als oud-leden een serenade hadden gebracht aan de oprichter van Kunst en Vermaak, meester De Vries, vond iedereen het weer leuk om opnieuw op te starten.”

Mertens heeft verschillende jaren in het bestuur gezeten, menig pietje en sint geschminkt en gekleed om de pot te spekken voor het koor. Daarnaast zorgde ze lange tijd dat de muziekmappen op orde waren.

Quote Onze buurman zei: ‘Ge zingt graag, kom maar eens mee naar de repetitie bij ons’ Dina Bouwmans (88), jubilaris

De veertigjarige jubilarissen Dina Bouwmans en Helma van den Heuvel werden beiden door hun buren gepolst om bij Kunst en Vermaak te komen zingen. Bouwmans: ,,Ik zong al bij Zij Actief. Onze buurman zei: ‘Ge zingt graag, kom maar eens mee naar de repetitie bij ons’. Dat deed ik en ik had het meteen goed naar mijn zin.”

Voor Van den Heuvel geldt hetzelfde verhaal. ,,Ik was al lid bij La Vivacité, en daar zing ik ook nog steeds. Maar ik vond het ook meteen leuk om bij Kunst en Vermaak te zingen.” Daarnaast is Van den Heuvel al 20 jaar bestuurslid bij het koor en zit ze in de activiteitencommissie en boeken- en platencommissie.

Quote In het verleden namen ze deel aan concoursen waarvan ze ooit in de hoogste klasse 1 uitmuntend behaalde

Het Bakelse zangkoor treedt diverse malen per jaar op. Bouwmans: ,,We zijn geen kerkkoor maar we verzorgen een paar keer in het jaar muzikaal de mis.” Verder is er elk jaar een lenteconcert met koren uit de regio en zijn er uitwisselingsconcerten. In het verleden namen ze ook deel aan concoursen waarvan ze ooit in de hoogste klasse 1 uitmuntend behaalde.

Buitenlandse reisjes

De jubilarissen hebben mooie herinneringen aan de kooruitstapjes en buitenlandse reisjes. ,,We zijn een keer naar Hongarije geweest en enkele jaren terug waren we in Bulgarije, waar we in een theater met andere buitenlandse koren hebben gezongen”, vertelt Mertens. ,,Onze pianist Nicolay had daar connecties. Dat was een prachtige reis.”

Quote Mina kwam huilend binnenlo­pen, zo erg vond ze het. Helma van den Heuvel (63)

Anekdotes zijn er ook. ,,Zo gingen we eens op concours met twee bussen”, aldus Van den Heuvel. ,,We hadden niet geteld of iedereen in de bus zat. Op de plaats van bestemming misten we Mina en Jan Thijssen. Iedereen dacht die zullen wel in de andere bus zitten. Het waren zo’n fanatieke koorleden dat ze met de taxi nakwamen, toen ze zagen dat de bussen weg waren. Mina kwam huilend binnenlopen, zo erg vond ze het.”

De jubilarissen hopen nog lang te kunnen zingen. ,,Ik zing zolang ik nog kan, of ze moeten zeggen blijf voortaan maar thuis”, sluit Mertens lachend af.