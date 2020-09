Drie leden Onze Lieve Vrouwe Gilde in het zonnetje gezet: ‘Gildebroeder ben je voor het leven’

AARLE-RIXTEL - Tijdens de Teerdag, een jaarlijkse feestdag, van het Onze Lieve Vrouwe Gilde in Aarle-Rixtel werden drie markante leden in het zonnetje gezet. Bertus van Rixtel (65 jaar lid), Jos van den Heuvel en Mari Kerkhof (beiden 50 jaar lid) kregen onderscheidingen opgespeld.

Hij is het boegbeeld van het Onze Lieve Vrouwe Gilde, de 87-jarige Bertus van Rixtel. Hij is het eerste lid ooit dat zijn 65-jarig jubileum viert. ,,Daar ben ik heel trots op" geeft hij aan terwijl gildebroeders hem feliciteren met deze mijlpaal. Het geeft de sfeer goed aan, het gilde is een grote vriendengroep. Van Rixtel bekleedde jarenlang bestuurlijke functies en vertegenwoordigde het gilde zelfs tijdens wedstrijden in Engeland. Als tuinder moest hij iedere dag vroeg aan het werk maar nooit sloeg hij een activiteit over, ,,Ik meende dat ik van alles op de hoogte moest zijn”, geeft de jubilaris met een knipoog aan.

Lust en leven

Ook voor Jos van den Heuvel (62) en Mari Kerkhof speelt het gilde een heel belangrijke rol in hun leven. ,,Ieder moment dat ik vrij ben doe ik iets voor het gilde, het is mijn lust en mijn leven", stelt Van den Heuvel. Hij werd al op twaalfjarige leeftijd lid toen hij aan de hand van zijn vader een keer mee ging naar een wedstrijd vendelzwaaien. ,,Ik was verkocht”, blikt hij terug. Zeker het zwaaien met het vendel trok hem aan en hij werd er een specialist in. Tijdens een wedstrijd met meerdere Europese gildes won hij en daarmee behaalde hij de Europese titel. De laatste twintig jaar is hij met trots voorzitter.

,,Het is vooral de sfeer, die is zo uniek" geeft Mari Kerkhof (75) aan wanneer hem wordt gevraagd wat er zo speciaal is aan het gilde. Bijna drie decennia lang was hij vendelier en de afgelopen drie jaar kroonde hij zich tot koning tijdens het jaarlijkse koningsschieten. Dit jaar liet hij wegens gezondheidsklachten verstek gaan. De laatste jaren is hij wekelijks in het clubhuis te vinden waar hij als klusjesman het onderhoud verzorgt. ,,Iedere donderdag komen we bij elkaar, dan leggen we een kaartje en drinken gezellig een biertje.”

Hoe trots het drietal ook is op hun jubileum, stiekem balen ze ook een beetje. ,,Normaal wordt dit heel groot gevierd maar door corona is er nu bijvoorbeeld geen receptie, anders zouden er honderden gildebroeders zijn”, stelt Van den Heuvel. Dit beaamt Kerkhof: ,,Het is inderdaad een smetje maar ik ben er niet minder trots op." Over viert jaar bestaat het gilde 700 jaar, een feest waar Kerkhof nu al zin in heeft, ,,Want gildebroeder ben je voor het leven.”