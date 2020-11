Drie miljoen naar Porsches en privé-jets is wel degelijk oplichting, vindt OM: celstraf geëist tegen 'wonderbelegger’

Miljoenen liet hij verdwijnen en dat zet kwaad bloed. Twee jaar terug werd het Eindhovense huis van Van den B., volgens advocaat Arthur van der Biezen, ‘doorzeefd met kogels uit een kalasjnikov’. ,,Hij zit ondergedoken in het buitenland. Als hij was gekomen, had hij in quarantaine gemoeten. Veertien dagen op eenzelfde adres is vragen om een aanslag.” Dat is het niet, vonden OM en het hof en een hoger beroep ging gewoon door, dan maar zonder hem.