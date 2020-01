Drie nieuwe opsporingsambtenaren in gemeente Someren

Eerste tiny houses in Aar­le-Rix­tel gearri­veerd

12:28 AARLE-RIXTEL - Na 3,5 jaar wachten zijn ze er nu echt: de tiny houses aan de Jan van Rixtelstraat in Aarle-Rixtel. Onder grote belangstelling van dorpelingen en aankomende bewoners werden de eerste drie - in een fabriek voorgebouwde (prefab) huizen - donderdag het terrein op gereden en met een hijskraan op hun plek gezet. De andere twee komen een dag later.