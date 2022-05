Drie opgepakte gebroeders Renz ontbreken, maar circusshow in Gemert is er niet minder spetterend door

Circus Renz opende dit weekend de tentdeuren in Gemert. De show liep gesmeerd, ondanks het ontbreken van drie van de gebroeders Renz. Die werden op tweede paasdag in Hamburg in de boeien geslagen voor poging tot moord.

Nu leeuwen, tijgers en olifanten sinds een kleine zeven jaar verboden zijn in het circus, moeten we het met minder spectaculaire alternatieven doen. De paarden en pony’s zijn gebleven en kamelen en watusi’s (Afrikaanse runderen met enorme horens) zijn er voor in de plaats gekomen.

Minder wild, minder eng maar wel heel leuk. Bijkomend voordeel is dat kleine kinderen op zo’n kameel (en op een veel kleinere pony) met een gerust hart een ritje durven maken. Dat gebeurde dan ook volop in de pauze van Circus Renz, zaterdagmiddag in Gemert. De piste stond vol wachtende ouders met kinderen en de telefoons en camera’s maakten overuren.

Water spuwen

Iedereen had toen al volop genoten van de eerste helft van de show. Paarden gedresseerd door jonge meisjes in glitterpakjes, een human tissue act (acrobatiek hangend aan twee grote doeken), kamelen en watusi’s die op commando op een kruk gaan staan. En natuurlijk de clown! Zijn naam was moeilijk te verstaan maar het was er eentje die moeiteloos het publiek liet schateren. Hij kreeg het klaar om samen met een jongetje van een jaar of tien uit het publiek in de piste een kostelijke wateract op te voeren. De kinderen lagen dubbel. Water spuwen is natuurlijk altijd goed voor veel hilariteit.

Ook na de pauze werden een man en jonge vrouw (geen stel) uit het publiek geplukt en door de clown met veel poeha aan mekaar gekoppeld. De aanwezige mannen weten nu in ieder geval hoe ze met veel bravoure hun partner een bosje bloemen aan kunnen bieden.

Kippenvel

Het spannendst was de act met de stoelen. Eerst werd met veel omhaal en een flinke waterpas het onderstel stevig neergezet. Daarna volgden de vier poten van één stoel bovenop vier flessen en daar kwamen van lieverlee nog eens zes stoelen bovenop. Mét een artiest die daar kunstjes op uitvoerde. Kippenvel.

De clown kwam nog enkele malen terug. Ook waren er diverse trapeze-acts, pony’s gedresseerd door een zeer jonge knaap en jongleurs met kegels. Het was opvallend dat diverse artiesten meerdere acts verzorgden. Kwam dat misschien door de collega’s, de drie gebroeders Renz, die zij moesten missen? Die werden zoals bekend op tweede paasdag in Hamburg in de boeien geslagen voor poging tot moord.

Vrienden

,,Ik kan er niks over zeggen,” aldus een van de artiesten na de voorstelling. ,,Dat doet eigenlijk onze woordvoerder maar die is er vandaag niet.” Op de vraag of het circus acts had ‘ingekocht’ om de hiaten van de broers op te vullen, antwoordde ze ‘dat alles met vrienden was opgelost’.

