Drie partijen in beeld voor overname Vierbinden in Laarbeek

Volgens interim-manager Hugo Greeven heeft de gemeente Laarbeek drie partijen gevraagd een voorstel te doen om Vierbinden over te nemen. Dat proces loopt nu. Uitgangspunt was en is nog steeds dat de werknemers van Vierbinden bij zo'n overname meegaan. De medewerkers zijn onlangs tijdens een bijeenkomst bijgepraat over de recente ontwikkelingen. ,,Van de ene kant waren zij niet verrast, in die zin dat ze wel zagen aankomen dat er iets te gebeuren stond. Maar van de andere kant is er ook angst over de toekomst, bijvoorbeeld over de vraag of bijvoorbeeld binnen de gemeenschapshuizen alles nog bij het oude blijft.”