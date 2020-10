Drie partijen voor rechter na hoogwerkerdrama waarbij twee Somerenaren overleden en een zwaargewond raakte

Slachtof­fer hoogwerker­dra­ma uit Someren krijgt alle schade vergoed

9 november SOMEREN - De opluchting is groot bij Somerenaar Remco van Bogget. Alle schade die de enige overlevende van het hoogwerkerdrama in Zaltbommel van mei vorig jaar opliep wordt vergoed. De verzekeraar van het bedrijf dat de hoogwerker leverde heeft de aansprakelijkheid voor het ongeval, waarbij twee collega's verongelukten, erkend. Over de hoogte van de schadevergoeding wordt de komende tijd onderhandeld. ,,Remco is erg blij want dit geeft zekerheid. Hiermee voorkom je ellenlange procedures", reageert zijn advocaat Coen Verberne.