Drie pils en een lachgas! Somerense kroeg verkoopt allebei

Arnhem is sinds kort de eerste gemeente in het land met een totaalverbod op verkoop van lachgaspatronen, in de regio heeft onder meer Veldhoven het per 1 januari aan banden gelegd. Ook Helmond, Laarbeek en Eindhoven kijken wat ze kunnen doen. Helmond wil gebruik in het openbaar gebied verbieden ‘als daardoor hinder ontstaat voor personen of de openbare orde’, Eindhoven wacht af en onderneemt pas actie ‘als daar aanleiding voor is’.