Drie raadsleden Laarbeek in het zonnetje gezet

Voor burgemeester Frank van der Meijden reden om ze alledrie in het zonnetje te zetten. Dat gebeurde gisteravond tijdens de raadsvergadering. Van Dijk en Brouwers hebben zich al die jaren ingezet voor de Partij Nieuw Laarbeek (PNL). Van Bree zit sinds 2006 namens politieke partij De Werkgroep in de raad, waarvan hij op dit moment de fractievoorzitter is.