Drie uiteenlopende Astense bedrijven verkozen tot ‘Ondernemer van het jaar’

Verwijde­ren oude gasleiding Vlierden uitgesteld

VLIERDEN - Het werk om een oude gasleiding in de omgeving van de Brouwhuisweg en Heibergweg in Vlierden te verwijderen, is voor onbepaalde tijd uitgesteld. De Gasunie, verantwoordelijk voor de klus, laat weten dat een ander project voorrang heeft gekregen.

16:09