Drie weken oude Pleun is 17.000e inwoner van gemeente Asten: ruim 26 jaar na 16.000e inwoner

Beek en Donker zit trillend voor de rechter, hij had zijn vriend niet tegen het hoofd willen schoppen

18 september DEN BOSCH - Trillend zit een jonge man uit Beek en Donk voor zijn rechters. Ja, hij had een vriend tegen het hoofd geschopt. Nee, dat was zo niet bedoeld. De 64 dagen voorarrest in een cel waren hem niet in de koude kleren gaan zitten.