Drie zussen Diana, Nina en Joanita hebben samen een expositie in Beek en Donk

De zussen, waarvan de oudste twee in Canada zijn geboren en Joanita in Helmond, zijn toevalligerwijs alle drie creatief onderlegd. Toch hebben ze nooit eerder samengewerkt, zo vertelt oudste zus Diana: ,,Eigenlijk zijn we alle drie zelf begonnen met kunst maken. Dat deden we nooit samen, ondanks dat we allemaal heel creatief zijn. Misschien komt dat wel doordat we ieder ons eigen ding hebben. Joanita doet aan keramieken, Nina schildert en ik doe aan glasfusing . Dat is een soort techniek waarmee je stukken of repen plat glas samenvoegt door ze te smelten. Daar maak ik dan kunstwerken of schalen van.”

Het was uiteindelijk de oudste zus die voorstelde om samen een expositie te starten. ,,Eigenlijk heb ik het tien jaar geleden als eens voorgesteld. Ik had een expositie en ik vroeg of ze daaraan mee wilde werken. Dat wilden ze toen jammer genoeg niet. Een half jaar geleden heb ik ze nog eens opgebeld. Het leek me zo leuk om samen te exposeren. Na heel wat strubbelingen stemden ze dit keer wel toe. Zo hebben we ‘Expositie van de Drie Zussen’ opgezet in het Oude Raadshuis in Beek en Donk. Gelukkig zijn ze nu allebei heel blij dat ze het hebben gedaan. Ik ook trouwens. Het is hartstikke leuk om zoiets met je zussen te mogen doen.”

Drie verschillende disciplines, toch samen

Wat het volgens Diana vooral zo leuk maakt om met haar zussen te werken, is de diversiteit tussen de drie. ,,Onze werken hebben eigenlijk helemaal niks met elkaar te maken. We werken vanuit drie verschillende disciplines en maken aparte dingen, maar toch hebben we samen een expositie. Het is natuurlijk ook bijzonder dat drie zussen, die natuurlijk uit dezelfde familie komen, allemaal heel creatief zijn. Dat zie je niet zo vaak. Dat maakt het voor mij wel extra bijzonder.’’

Ik weet nog niet of we in de toekomst vaker samen gaan exposeren. Misschien als iemand er echt naar vraagt. Daar zouden we nog even over na moeten denken.

De aankomende twee weekenden zal de expositie van de zussen nog te bewonderen zijn in het Oude Raadshuis. Daarna is het, jammer genoeg voor hen, alweer afgelopen. ,,We exposeren alleen daar. Gelukkig is er al wel veel opkomst geweest. Aankomende zondagen hebben we ook nog livemuziek. Dit weekend komt de zoon van Joanita’s vriend spelen, en volgend weekend haar vriend zelf. Dat wordt hartstikke gezellig. Ik weet nog niet of we in de toekomst vaker samen gaan exposeren. Misschien als iemand er echt naar vraagt. Daar zouden we nog even over na moeten denken.”