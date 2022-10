Driedubbel carnavalsjubileum in Sint-Jozefparochie: ‘Trots op de saamhorigheid hier’

Vluchtelin­gen verhuizen voor vijfde keer sinds juli in regio Zuid­oost-Bra­bant

MIERLO - Er is nog altijd geen oplossing voor de crisisopvang van 450 vluchtelingen die tot januari moeten worden opgevangen in de regio. Woensdag streken 150 mensen neer in een Mierlose sporthal: voor velen de vijfde plek sinds juli.

6 oktober