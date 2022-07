Gepensio­neerd of niet, Peter Werts kan na 58 jaar Eijsbouts niet meer zonder de klokkengie­te­rij

ASTEN - Hij kan niet zonder Eijsbouts. De 78-jarige Peter Werts ging al in 2004 met pensioen, maar is sindsdien nog steeds constructeur voor de koninklijke klokkengieter uit Asten die 150 jaar bestaat. Werts hoopt zelf over twee jaar zijn diamanten jubileum te vieren bij het familiebedrijf waaraan hij verknocht is geraakt. ,,Ze accepteren me nog altijd.”

11 juli