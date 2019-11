Drijvende krachten Den Draai Zeilberg stoppen er mee

DEURNE -ZEILBERG - Jan en Anita van den Eijnden stoppen als beheerdersechtpaar van Den Draai in Deurne-Zeilberg. De twee overige bestuursleden van het gemeenschapshuis vinden het eveneens tijd om het stokje over te dragen aan andere mensen. Woensdag is er een bijeenkomst om het dorp in te lichten.

Het Zeilbergse gemeenschapshuis staat op de drempel van een hoop vernieuwingen. De gemeente is op dit moment bezig met het in elkaar zetten van een nieuw plan om verschillende voorzieningen van het dorp in één keer aan te pakken. Zo moet er een oplossing komen voor de oude en onbruikbare gymzaal, is het gemeenschapshuis verouderd en loopt het schoolgebouw tegen de einde van de levensduur aan.

Met al die veranderingen voor de deur is het een goed moment om te stoppen en het stokje over te dragen aan anderen, vinden bestuursleden Kees Witteveen en Benny Munsters. Ook de twee beheerders Jan en Anita van den Eijnden zetten een punt achter hun werk bij Den Draai. De drijvende krachten achter het gemeenschapshuis blijven nog actief tot 1 juli 2020.

Van den Eijnden vindt het na zes jaar mooi geweest. ,,Het is van niks naar een mooi bedrijf gegaan. We hebben laten zien dat het kan, Den Draai draaiend houden en de exploitatie rond krijgen. Voor ons geldt dat we er alles uit hebben gehaald en er aan toe zijn om iets anders te gaan doen”, laat Jan van den Eijnden weten.

Woelige tijd

De twee beheerders kijken terug op een vruchtbare en bij tijd en wijle woelige tijd. ,,Onder de streep zijn we niet echt een gemeenschapshuis voor alleen Zeilberg. Er komen verenigingen uit heel Deurne die gebruik maken van ons gebouw. Dat is ook wel een belangrijk punt voor ons waardoor we besloten hebben om te stoppen: we moeten voor veertig procent bijdragen aan het onderhoud van het gebouw. Terwijl het door clubs uit heel Deurne wordt gebruikt. De gemeente laat gemeenschapshuizen eigenlijk met te weinig middelen heen hobbelen.”

Ook hebben de Van den Eijndens last gehad van de traagheid waarmee er aan een oplossing voor knelpunten in het dorp werd gewerkt. Sinds de sluiting van de oude gymzaal in 2015 zijn er veel plannen gemaakt voor een nieuwe multifunctioneel gebouw, die meerdere keren sneuvelden omdat de gemeente ze afgekeurde. ,,Het is goed als andere mensen uit Zeilberg nu laten zien dat er draagvlak is voor een gemeenschapshuis door de kar te gaan trekken.”