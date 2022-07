Dromen jongeren nog over een toekomst als boer(in)? ‘Velen zitten nu in zak en as, maar ik blijf boeren’

Ze is opgegroeid op een vleeskalverenbedrijf, waar ze van jongs af aan al meewerkt. Nog altijd is Renilda de Rooij (21) het liefst met dieren in de weer. ,,Dat zit in je, dat voel je’’, verzekert de Mortelse, die Dier- en Veehouderij op de HAS Hogeschool studeert. ,,Ik kan er mijn energie in kwijt. Dat is door de jaren heen alleen maar blijven groeien.’’