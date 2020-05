Drone brengt smeulende resten Deurnsche Peel in kaart, ondergrondse brand nog lang niet geblust

Bezoekers mogen sinds vrijdag niet meer in het gebied komen. Dat is afgesloten om ramptoeristen te weren. Het is in verband met corona onverstandig veel mensen toe te laten en Staatsbosbeheer heeft de ruimte nodig om het bluswerk uit te voeren.

Lees ook PREMIUM Een onwerkelijke week vanuit het hart van de Peel Lees meer

Dat blussen gebeurt niet meer door de brandweer. Daarvoor is te gespecialiseerd materiaal nodig, dat de brandweer niet heeft. Nu er geen gevaar meer is voor de omgeving regels eigenaar Staatsbosbeheer dat zelf, met loonwerkers die met voertuigen veel beter op de onbegaanbare plaatsen kunnen komen. Zij proberen zo veel mogelijk met water uit het eigen gebied te blussen. Wel assisteert de brandweer, onder meer door dus met een drone het gebied te verkennen.

Gloeiende plaat

Bijna twee weken na het ontstaan van de brand is dat nog altijd nodig. Dat is ook te zien aan de rookwolken die her en der nog opstijgen. Ook na de regenbuien van de afgelopen dagen. De toplaag is volgens een brandweerwoordvoerder nat, maar omdat de grond daaronder nog heet is, droogt het veen onder de bovenste laag weer snel uit.

,,Er moet veel meer water op dan die regendruppels”, aldus een brandweerwoordvoerder. ,,We zien met de drone kleinere en grotere hotspots. Sommige kleine gaan vanzelf uit. Maar die grote zeker niet. Daar vallen de regendruppels als op een gloeiende plaat.”

Dicht

Staatsbosbeheer denkt in elk geval tot dinsdag 5 mei bezig te zijn. De loonwerkers moeten voor het blussen her en der de hei op kunnen. Tot die tijd is het gebied dicht voor mensen die er niet hoeven te zijn.