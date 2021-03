Drugsafval gedumpt bij Asten; Zorgen over groei ‘onzichtbare’ afvalstroom

Festival­sei­zoen lag plat, maar toch meer drugslabs in Oost-Bra­bant

26 december EINDHOVEN - Draaien drugscriminelen overuren door de vele festivals in Nederland of niet? Zelfs binnen de politie is men niet eensgezind over de kwestie. Maar aan het einde van dit crisisjaar is het antwoord voor Marloes Lippens, eenheidscoördinator synthetische drugs van politie Oost-Brabant, wel duidelijk: onzin.