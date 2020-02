Drugsdealer uit Asten gaat jaar de cel in

A. werd ervan verdacht in de periode eind 2016 tot en met zijn aanhouding op 10 februari 2017 in Terneuzen te hebben gehandeld in harddrugs. Er werd telefonisch een bestelling geplaatst, A. haalde de drugs in een woning aan de Dijkstaat waar hij regelmatig verbleef en enkele deuren verder werd de deal beklonken.

Coke en heroïne

In de woning waar A. verbleef werd 11 gram heroïne, 67 gram cocaïne en 1278 gram amfetamine aangetroffen. A. kwam destijds in beeld bij een ander - reeds afgesloten - drugsonderzoek. Hij werd gevolgd, bezoekers werden ondervraagd en uiteindelijk leidde dat tot zijn aanhouding. A. is in 2017 ook al eens veroordeeld voor de handel in harddrugs.