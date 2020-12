Drugslab in Someren geruimd, drie mannen aangehouden

Weghalen De Stoelen is een ‘grof schandaal’

20 december BAKEL - Hij aarzelt geen moment, Thijs van Kimmenade. ,,Het is gewoon een grof schandaal,” is zijn antwoord op de vraag wat hij er van vindt dat zijn kunstwerk De Stoelen op het St. Wilbertsplein in Bakel binnenkort moet wijken. Na de aanstaande herinrichting van het plein in hartje Bakel is er geen ruimte meer voor. Het kunstwerk past niet in het nieuwe ontwerp, heet het formeel.