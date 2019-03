Drugslab ontdekt in Evertsoord, bewoner opgepakt door politie

‘Wonen met Gemak’ helpt bij het aanpassen van huizen

17:40 DEURNE - Steeds minder ouderen belanden in een verzorgingstehuis. De meesten blijven, zo lang het kan, in hun eigen huis wonen. Precies voor hen is in 2016 door Gerrit van den Heuvel en Piet Matheij van KBO-kring Deurne het project ‘Wonen met Gemak’ opgestart.