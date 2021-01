Drugspand in Someren gesloten

Wilberts­plein splijtzwam in Bakel

18:00 BAKEL - De opknapbeurt van het St. Wilbertsplein in Bakel lijkt een splijtzwam te gaan vormen in dit dorp. De Heemkundekring Bakel en Milheeze is door onenigheid over de facelift van het plein voor de Bakelse kerk niet meer welkom in De Stem van Bakel, het officiële overlegorgaan van Bakel met het Gemert-Bakelse gemeentebestuur.