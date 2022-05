Drukte op tuinmarkt in Deurne: ‘De mensen hebben honger naar planten’

Sierplanten, tuinkruiden, moestuinplanten en tuinkunst in een grote variëteit aan soorten en kleuren. Het vindt allemaal gretig aftrek op de plantenmarkt in Deurne, die na twee jaar afwezigheid weer werd gehouden door Groei en Bloei, daags voor moederdag.

De grote blikvangers op het Martinetplein, oranje met geelgekleurde alstroemeria’s op stam, zijn wat later in de ochtend al uitverkocht. Dat bemerkt ook hobbykweker Ria uit Geldrop in haar kraam ertegenover. ,,Die had ik graag willen hebben, maar ze zijn al weg”, merkt ze teleurgesteld op tijdens een rustig moment.

Quote Dat is muskaatsa­lie, een tamelijk onbekende plant maar het is de hofleveran­cier voor bijna elk mannenpar­fum. John van den Broek, Hobbykweker uit De Rips

Zelf heeft ze evenmin te klagen over klandizie. Elk jaar ruimt de Geldropse haar borders op en zet ze stekjes uit waarmee ze naar de markt in Deurne komt. ,,Het is hier altijd gezellig, mensen vragen mij om advies maar ik doe ook leuke weetjes op. Zo vertelde iemand mij dat ze de bloemetjes van lievevrouwenbedstro gebruikt als eetbare decoratie op ijs.”

Draaiorgel

Bij de kraam van Groei en Bloei zorgt een Helmonds draaiorgel voor een nostalgisch marktsfeertje. Bestuurslid Leendert Brouwer vertelt dat mensen tegenwoordig merkbaar meer interesse hebben in tuinieren. Secretaris Anja Houben valt hem bij: ,,Onlangs hielden we een lezing over permacultuur in de moestuin. Daar was veel belangstelling voor, ook van niet-leden.”

De kruiden, tomaten- en paprikaplanten van hobbykweker John van den Broek uit De Rips gaan als zoete broodjes over de toonbank. Van den Broek kweekt al 25 jaar lang kruiden en moestuinplanten. ,,Van huis uit ben ik hovenier maar ik heb 42 jaar in de bouw gewerkt en ben nu met vervroegd pensioen. We doen alles puur natuur, zonder kunstmest.”

Volledig scherm Drukte op de plantenmarkt in Deurne © René Manders/DCI Media

Van den Broek wijst op een kruid met groengrijze bladeren. ,,Dat is muskaatsalie, een tamelijk onbekende plant maar het is de hofleverancier voor bijna elk mannenparfum. Dit zijn allemaal bijenplanten, daar vragen mensen vaak naar”, wijst hij naar een andere hoek. ,,En die traytjes met twaalf soorten tuinkruiden doen het goed voor moederdag. Het is een uit de hand gelopen hobby, maar het blijft leuk. En elk jaar zien we dezelfde mensen terugkomen.”

Uitgegroeide hobby

De familie Sanen uit België is ook al ruim tien jaar te vinden op de tuinmarkt in Deurne. ,,Het is echt een uitgegroeide hobby”, aldus de moeder van het gezin. ,,We hebben rond de 240 plantensoorten. De mensen hebben honger naar planten. Ze hebben twee jaar in de tuin kunnen werken en zijn nu op zoek naar speciale soorten of tuinplanten in een specifieke kleur.”