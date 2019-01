Dubbel van het lachen in Waeverstad

Daarbij deed Mortelnaar Jorlan Manders in zijn klets weinig onder voor collega’s Rob Scheepers en Wichard de Benis, al had hij wel het voordeel van een opgewarmd publiek. Zijn klets zat vol grappen over mensen uit het Gemertse carnavalswereldje en de zaal lag constant dubbel. Zijn vrouw vond de verkoopprijs van 125.000 euro veel te weinig voor hun huis. ,,Te weinig? Voor een huurhuis?”

De Ex-prinsensoos, deelnemer van het eerste uur, had een prachtige kermis gemaakt. Met een hoop spektakel, kermisgeluiden en vrolijk gezongen bekende liedjes was het een leuk optreden. Ook de act van De Gummigalgen & Hai (Hai is ‘nen Hellemonder) zorgde voor lachsalvo’s. Na jaren stilzitten had Hai nu toch weer werk, in een viskraam. ,,In ‘t zwart zeker?”,,Nee, gewoon in ‘n spijkerbroek.”

Vals plat

Noginnedan zong met originele teksten onder meer over het vals plat tussen De Mortel en Gemert. Koskoier had allerlei vergeten carnavalskrakers afgestoft en in een fraai nieuw jasje gestoken. Het optreden van De Mobiele was leuk, maar zat helemaal op ‘t einde en daarmee duidelijk te laat. Het publiek kon het niet meer opbrengen om te luisteren en door dat rumoer ging er veel verloren.

Het Binsbergen Trio zette als afsluiter de zaal volledig op zijn kop.

Voor het tweede jaar kan de nieuwe organisatieploeg terugkijken op een zeer geslaagde avond. Marc van der Zanden en Miriam Verhoeven-van de Weijer worden op carnavalsdinsdag in de onecht verbonden, zo werd na afloop bekend.