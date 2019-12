Duiding brengt diepgang in conflict vernatting de Peel: ‘We laten de lezer oordelen’

Van de Ven werd, na het eerste verhaal, uitgenodigd voor een protestactie, waarbij bewoners en boeren het Leegveld afsloten onder de slogan ‘Help de Peel verzuipt’. Van de Ven: “Dat was grappig. En slim. Met zo’n actie bereik je de media natuurlijk wel.”



Die protestactie bereikte niet alleen de media. Ze leidde tevens tot een spoeddebat bij Provinciale Staten in Den Bosch, waar Van de Ven als verslaggever ook aanwezig was. Lachend: “Zo gaat dit in ons vak. Je begint ergens aan en wordt er in meegezogen. Uiteindelijk ben je expert.”



Dat laatste kan in dit geval bijna letterlijk genomen worden, voegt hij direct toe: “Het is ook een heel technisch verhaal. Ik ben van huis uit geen landbouwdeskundige en heb me over sommige onderdelen echt in moeten lezen. Die uitdaging lag er dus ook. Om dat technische aspect in heldere taal op te schrijven voor onze lezers.”