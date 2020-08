Duikteam onderzoekt specifieke plek in Prinsenmeer die door sonarapparatuur wordt aangewezen

Corona zorgt voor ‘gekkenhuis’ in Esdonks Kapelleke in Gemert: ‘De kaarsen zijn bijna niet aan te slepen’

20 augustus GEMERT - Het Esdonks Kapelleke in Gemert heeft over belangstelling nooit te klagen gehad, maar sinds de uitbraak van het coronavirus zijn de bezoekersaantallen van het wellicht bekendste en oudste kapelletje in de regio welhaast verdubbeld.