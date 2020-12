Duits kampement in hartje Gemert

De tentoonstelling is ingericht in een leegstaand pand in winkelpassage De Commandeur. Er zijn tevens foto’s te zien van de activiteiten tot nu toe van de uit 2014 stammende vereniging. ,,Ik heb bewondering voor de manier waarop je het commanderijverleden tot leven brengt. De dingen die Gemert zo bijzonder maken. En hoe doe je dat beter dan hier op deze plek, midden in het dorp,” aldus burgemeester Michiel van Veen in zijn korte toespraak.

Illuster gezelschap

Von Schönborn werd voor de gelegenheid uitgebeeld door Gemertenaar Theo van den Eijnde, die prachtig uitgedost op de klaargezette zetel in het pand plaatsnam. Later die middag zou zijn persoon vervangen worden door een pop met zijn kledij. Niessen had voor de aanwezigen een Maria Teutonicum drankje, dat ‘beschermt tegen alle middeleeuwse gevaren die je nu kunt oplopen’.

Veel in Gemert is zwart wit

,,Zo willen we telkens een stukje van de Gemertse geschiedenis uitbeelden en laten zien,” vertelde Koen van den Eventuin, die de PR van de vereniging voor zijn rekening neemt. ,,Het oudere gedeelte van het kasteel werd door Von Schönborn afgebroken en het witte gebouw in Lodewijk de veertiende stijl, dat we nu nog kennen, kwam er voor in de plaats. Het is bij ons vooral veel symboliek. Wij maar ook de hele tentoonstelling is in zwart wit, hét symbool van de Duitse Orde. Je ziet dat overal in Gemert terug, in de bloembakken, de kasteelpoorten en luiken.”