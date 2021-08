Duitse milieuprijs voor Liesselse veenprofessor Hans Joosten

Onrust over toekomst Fuse in Bakel neemt toe

17:00 GEMERT-BAKEL - De politieke onrust in Gemert-Bakel over de ongewisse toekomst van de OJC Fuse in Bakel neemt verder toe. De oppositiepartijen in de gemeenteraad voeren nu de druk op wethouder Bart Claassen (CDA) in deze kwestie op.