Duizenden steunbetuigingen voor mishandelde Mark Gillis: ‘Ik heb nachtmerries gehad’

Kleindier­show in Liessel: van jong tot oud en van kampioens­duif tot Vlaamse reus

De Liesselse kleindiervereniging LPSWV is de afgelopen tijd gegroeid naar zo’n honderd leden. Via social media wist de club nieuwe liefhebbers aan zich te binden. Corona hielp ook een handje mee. Gisteren toonden zo’n dertig deelnemers hun dieren bij De Hoeve in Liessel.

7 november