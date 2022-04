Duo rijdt op gestolen scootmobiel door Aarle-Rixtel met vuurwapen, demper en munitie op zak

Harvey Otten signeert roman over Virmundt

Oud-Gemertenaar Harvey Otten signeert zaterdag vanaf twee uur zijn roman ‘Virmundt’ in boekhandel Bruna Wijn aan de Kerkstraat in Gemert. De zeer recent verschenen debuutroman van deze in Amsterdam wonende architect is uitgebracht via uitgeverij Olivia Media. Zaterdag start ook de jaarlijkse boekenweek.

5 april