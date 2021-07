Duofietsen in Deurne: ‘We doen het voor die glimlach’

Eind juni ging de stichting DuoFietsenDeurne van start, voorlopig onder de vleugels van Leef! Deurne. Initiatiefnemers zijn Patrick Teunisse, consulent aangepast sporten, en Anika Kanters, consulent ouderen sport. Teunisse vertelt hoe het idee ontstond: „Een paar jaar geleden vroeg iemand mij of ik een duofiets kon regelen voor een tocht met zijn 90-jarige vader. Die man is toen gaan fietsen langs verschillende plekken in Deurne die voor zijn vader veel herkenning opriepen. Hij kwam enthousiast terug en zei tegen mij: ‘Hier moet je iets mee gaan doen!’”

Samen met collega Kanters polste Teunisse of er meer animo voor was. Dat bleek zo te zijn. Toen de gemeente Deurne, ORO en de Zorgboog aansloten als partners, kwam het initiatief pas echt uit de startblokken. Teunisse, die tevens voorzitter is: „We willen mensen die graag per fiets door de omgeving toeren, maar dit helaas niet alleen kunnen, de mogelijkheid bieden om op een duofiets mee te gaan.”

Wel of niet zelf trappen, alles kan

Inmiddels zijn met hulp van sponsoren twee duofietsen aangeschaft en nog twee op komst. Alle fietsen hebben elektrische trapondersteuning, draaibare stoelen – zodat gasten makkelijker kunnen instappen – en gordels. Er zitten drie standen op: één waarbij de deelnemer volledig meefietst, één waarbij hij naar wens wel of niet mee kan trappen en één waarbij de trappers zelf bewegen.

Zo’n dertig fietsmaatjes, zeg maar ‘chauffeurs’, hebben zich al gemeld. Zij krijgen een training van één dagdeel. „We gaan straks in kolonne met vier duofietsen achter elkaar. Goeie, onderlinge communicatie is dus belangrijk. Dat oefenen we. Ook frissen we hun kennis van de verkeersregels op. We kunnen trouwens nog meer vrijwilligers gebruiken, want het is de bedoeling om in het seizoen elke werkdag twee keer een tocht maken.”

Glimlach of knipoog als beloning

Ervaring of een speciale opleiding zijn geen vereisten. Plezier in fietsen en in de omgang met mensen wel. Teunisse: „Ik zeg altijd dat ons ‘salaris’ de glimlach van een gast is. Of een knipoog of ander blijk van waardering. Daar doen we het voor.”

De fietstochten starten binnenkort en zijn ongeveer twintig kilometer lang. Halverwege stopt de kolonne voor een kopje koffie op een lokaal terras. Deelnemers kunnen zich voor 7,50 euro per tocht inschrijven. Vrijwilligers kunnen zich ook aanmelden via deze website.